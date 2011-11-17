Sahte doktor hastanede seks tuzağı kurdu



T2 - Eskiden çalıştığı hastaneye doktor önlüğüyle dönen Hasan A., tanıştığı bir hasta yakınıyla birlikte olurken yakalandı.



Milliyet'in haberine göre, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre temizlik görevlisi olarak çalışan Hasan A., işten ayrıldıktan sonra aynı hastaneye doktor kıyafetiyle geri döndü. Kimsenin dikkatini çekmeden ortalıkta dolaşan Hasan A., gözüne kestirdiği hasta yakını kadınlara kendisini doktor olarak tanıtmaya başladı.





Hasta babasını ziyaret etmek için hastaneye gelen S.K. ile tanışan Hasan A., kadını kendi odası olduğunu söylediği ortopedi servisinin depo kısmına çağırarak, burada kendisiyle birlikte oldu. Bu sırada hastanenin güvenlik görevlileri odaya girerek şahısları yakaladı.





Hasan A.'nın doktor olmadığını anlayan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye giden Asayiş Şube Müdürlüğü A Bölgesi Güven Timleri'ne bağlı ekipler, üzerinde "Dr. Mert" yazılı doktor önlüğü bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.





Birlikte yakalandığı kadını daha önceden tanıdığını ileri süren Hasan A. ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.



