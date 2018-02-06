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Sağlık

Sahte doktor 21 kişiye AIDS bulaştırdı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

06 Şubat 2018 18:21

Hindistan'da sahte doktor, aynı şırıngayı kullanarak iğne vurduğu 21 kişiye AIDS virüsü bulaştırdı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeşh eyaletine bağlı Bangarmau şehrinde artan AIDS vakaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Bangarmau'ya bağlı köylerde Rajendra Yadav isimli sahte doktorun hastalara aynı şırıngayla iğne yapması nedeniyle 21 kişiye HIV virüsü bulaştırdığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın ortaya çıkmasının ardından Yadav'ın kaçtığı bildirildi.

Köylüler, sahte doktor Yadav'ın bisikletle köylere gelerek açık havada hastaları muayene ettiğini ve nadir olarak şırıngasını değiştirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerin AIDS'le mücadele kurumu UNAIDS'in raporuna göre, 2,1 milyon insanın HIV virüsü taşıdığı Hindistan'da, hastaların 9 bin 100'ü 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, doktor açığının 500 binden fazla olduğu ülkede bin 674 insana bir doktor düşüyor.

Ülkede hem doktor açığı hem de halkın 500 milyondan fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşaması yüzünden sahte doktor vakalarına sık rastlanıyor.

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