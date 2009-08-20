Sahte diş hekimine 4'üncü kez suçüstü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir apartman dairesini diş hekimliği muayenehanesine dönüştürerek hasta kabul ettiği iddia edilen diş teknisyeni 47 yaşındaki A.K., Antalya ve Alanya Diş Hekimleri Odası görevlileri ve polis tarafından yapılan baskında yakalandı. Sahte diş hekiminin geçen yıllarda yapılan 3 ayrı baskında da yakalandığı ve 2 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.



Avukat Mesut Özderin’in Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vermesi üzerine, Diş Hekimleri Odası Alanya Temsilciliği ve polis tarafından Alanya İlçesi Cikcilli Beldesi Saraybeleni Mahallesi'nde bir apartman dairesine baskın düzenlendi. Diş teknisyeni A.K.'nın muayene olarak kullandığı belirtilen dairede hasta bulunmadığı, ancak dişçi koltuğu, diş üniteleri, dolgu malzemeleri, tedavi için el aletleri, protez malzemeleri, ölçüm aletleri ve diş çekim aletleri bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen tıbbi cihazlar yediemine teslim edildi.



Baskının ardından bir açıklama yapan Diş Hekimleri Odası Alanya Temsilcisi Murat Özçelik şunları söyledi:



“A.K. diplomasız sahte dişçi olarak faaliyette bulunmakta. Daha önce sahte diş hekimliği yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 kez işlem yapıldı. Davaları sürüyor. Bu suçun 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası var. Daha önceki baskınlarda yakalanması üzerine 2 yıl hapis cezası aldı. Ancak temyize başvurmuş. Cezanın ne zaman uygulanacağını bekliyoruz.”



Sahte diş hekimine tedavi olanların AIDS ve Hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirten Özçelik, “Vatandaşlardan ricamız, sağlıklarını bu tür insanlara emanet etmemeleridir” dedi.







