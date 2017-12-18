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Sahte diplomayla 15 yıldır diş hekimliği yapan kişi suçüstü yakalandı

15 yıldır sahte diploma ile diş hekimliği yapan Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18 Aralık 2017 17:46

Muğla'nın Milas ilçesinde, sahte diploma ile 15 yıldır diş hekimliği yaptığı belirlenen Mehmet K. (40), jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. 

Bir ihbarı değerlendiren Selimiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Mehmet K.'nin, sahte diploma ile diş hekimliği yaptığını belirledi. Bunun üzerine Mehmet K.'nin Milas'a bağlı kırsal Selimiye Mahallesi, Demek Sokak'taki evine 16 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Evinin, muayenehaneye dönüştürdüğü bodrum katında, bir hastanın dişini çekerken suçüstü yakalanan Mehmet K., gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı hijyen koşullarından uzak bodrum katındaki alet ve malzemelere Milas Sağlık Grup Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir diş hekimi nezaretinde yapılan inceleminin ardından el konuldu.

"Hastalara yardımcı olmak için muayenehane açtım"

Jandarmada ifade veren Mehmet K., "İki yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Program'ından mezun olduktan, uzman doktorların yanında çalışıp tecrübe edindikten sonra hastalara yardımcı olmak için muayenehane açtım" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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