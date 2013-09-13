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Dünya

Sahte CV'li 'uzman' ABD'yi nasıl kandırdı?

Suriyeli muhaliflerle bağlantılı olduğunun ortaya çıkan 'uzman'ın özgeçmişiyle ilgili de yalan söylediği ortaya çıktı

13 Eylül 2013 12:17

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Kongre’yi Suriye’ye askeri müdahale konusunda ikna etmeye çalışmak için araştırmasını referans olarak kullandığı bir uzman, Suriyeli muhaliflerle bağlantılı olduğunun ortaya çıkması ve özgeçmişiyle ilgili yalan söylediğinin anlaşılması üzerine kovuldu

İndepenent gazetesinde yer alan habere göre, Kery’nin yanı sıra ABD’li cumhuriyetçi senatör John McCain’in de referans verdiği Elizabeth O’Bagy adlı araştırmacı, Savaş Çalışmaları Enstitüsü’nde görevliydi. Suriye’deki çatışmalar hakkında bilgi toplamak için birkaç defa ülkeye giden araştırmacı, Wall Street Journal gazetesi için Suriye’ye müdahaleyi destekleyen bir yazı kaleme almıştı.

Yazının diplomasi koridorlarında paylaşılması üzerine araştırmacıya ilişkin şüpheler de arttı.

Wall Street Journal gazetesi, O’Bagy’nin Suriyeli muhalifleri destekleyen bir sivil toplum kuruşuyla bağlantılı olduğu konusuna açıklık getiren bir yazı yayımlamak zorunda kaldı.

Araştırmacı O’Bagy’nin özgeçmişi ile ilgili de yalan söylediği ortaya çıktı. O’Bagy’nin Georgetown Üniversitesi’nden doktorası olduğu yalanını söylediği ve bu yalanın ortaya çıkmasıyla kovulduğu ortaya çıktı.

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