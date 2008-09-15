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Politika

Sahte çürük raporuna inceleme

YARSAV Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

15 Eylül 2008 03:00

Askerlikten muaf olmak için sahte çürük raporu aldığı iddia edilen Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Günlerdir haber olan ve hâlâ çürük raporu almak için uğraştığı ileri sürülen Eminağaoğlu hakkında bir işlem başlattınız mı?" şeklindeki soruya, "Konu bakanlıkta inceleniyor. Bir neticeye ulaşıldığı zaman açıklanacaktır." diye cevap verdi.

Bakan Vecdi Gönül, İzmir Valisi Cahit Kıraç'la birlikte, yeni atanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün'ü ziyaret etti.

DEÜ hakkında övgü dolu sözler sarf eden ve İzmir'de vali olarak görev yaptığı dönemde kurulduğunu hatırlatan Gönül, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gönül, YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'yla ilgili işlem yapılıp yapılmadığı yolundaki soru üzerine, konunun incelendiğini vurguladı.

Eminağaoğlu'nun askere gitmemek için çürük raporu aldığı şeklindeki tartışmalarla ilgili soruya Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ise geçen gün Samsun'da, "Askere almayla ilgili işlere Adalet Bakanlığı değil, Milli Savunma Bakanlığı bakar." demişti.


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