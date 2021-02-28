Sahte Covid-19 negatif test sonucu satanlara operasyon: Şebekenin liderliğini sosyal medya fenomeninin yaptığı ortaya çıktı

İstanbul’da para karşılığı sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. Şebeke liderliğini Gürcü sosyal medya fenomeni N.M.’nin yaptığı belirtildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para karşılığı sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi üretip, bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etti. Sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi düzenleyen şebeke üyelerinin, İstanbul genelinde yurt dışı bağlantılı sahte rapor düzenlediği belirlendi. Liderliğini Gürcü N.M. adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı şebekenin, sahte belgelerini 'doktor' rolündeki M.T.'nin düzenlediği ifade edildi.

Suç şebekesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Polisi, önceki gün 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte Covid-19 raporu ve yabancılara ait pasaport fotokopilerinin ele geçirildiği operasyonlarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sözde doktor M.T., sokak ortasında ve turizm acentalarında "muayene ettiği" kişilerden sürüntü örneği alarak herhangi bir laboratuvara, sağlık merkezine ya da ve hastaneye göndermeden çöpe atıyordu. Şebeke, aşama aşama düzenledikleri sahte Covid-19 belgelerinin hızlı şekilde yapılması ve sonrasında online olarak karekod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesini faaliyete geçirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarını taklit etmişler

Şebeke yöneticileri, bu web sitesinde özel bir ekrandan giriş yaparak bilgilerini girdikleri müşterilerine sahte negatif Covid raporu çıkardıkları belirlenirken, bu sahte raporun karekod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde ise yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği saptandı. Hazırlanan sahte raporlarda Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarını taklit ettikleri belirlenen suç şebekesinin, müşterilerine sundukları belgelerde gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn ederek, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerini kullandıkları anlaşıldı.

Şebeke liderinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı

. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden adliyeye sevk edilen şebeke lideri N.M. ile sahte doktor M.T.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şebeke lideri N.M. ile sahte doktor rolündeki M.T. ile birlikte 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)