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Yaşam

Sahte cinsel içerikli hap operasyonu; piyasa değeri 1 milyon lira

Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı

17 Mart 2018 01:06

İstanbul Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alırken ele geçirilen maddeler imha edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi.

Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği, enerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü (DHA)

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