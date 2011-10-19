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Sahte çanta ilişkiyi bitirdi

Ceylan Çapa, sevgilisi Yağız İzgül’ün hediye ettiği çantanın sahte olduğunu anlayınca hiç düşünmeden ayrılık kararı verdi.

19 Ekim 2011 03:00



 T24- Ceylan Çapa, sevgilisi Yağız İzgül’ün hediye ettiği çantanın sahte olduğunu anlayınca hiç düşünmeden ayrılık kararı verdi.




Hürriyet'in haberine göre, cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Celal-Şebnem Çapa’nın kızları Ceylan, bir çanta yüzünden aşkından oldu. Genç Çapa, bir süredir beraber olduğu Hecha tencerelerinin sahibi Yağız İzgül’ü, hediye ettiği çantanın sahte olduğunu öğrenince hiç düşünmeden terk etti.


Mağazada şok yaşadı


İddiaya göre İzgül, sevgilisine ünlü bir markanın son model çantasını hediye etti. Ancak çantanın stili, Çapa’ya pek uymadı. Bunun üzerine genç kız, değişim yapmak üzere mağazaya gitti. Değiştirmek istediği çantanın sahte olduğunu öğrenince de, hem zor durumda kalmasına hem de taklit çantaya layık görülmesine sinirlenerek ilişkiyi noktaladı.        



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