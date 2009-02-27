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Yaşam

Sahte belgeyle güvenlikçi almışlar

Mersin'de, 3 kişi, düzenledikleri sahte belgelerle bazı kişileri güvenlik görevlisi olarak işe başlattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

27 Şubat 2009 02:00

Mersin'de, 3 kişi, düzenledikleri sahte belgelerle bazı kişileri güvenlik görevlisi olarak işe başlattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir hastanedeki özel güvenlik şirketinde müdür olarak çalışan bir kişinin, sahte terhis belgesi, diploma ve benzeri belgeler düzenleyerek bazı kişileri güvenlik görevlisi olarak işe başlattığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Güvenlik müdürü M.T ile L.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramada, L.Ç adına düzenlenmiş ve sahte olduğu tespit edilen bir ön lisans diploması, iş başvurusunda kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen değişik kişiler adına düzenlenmiş 66 diploma, 68 özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ile çok sayıda evrak ve belge ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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