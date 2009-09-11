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Sahte BBG evi dünya medyasında en çok izlenenler arasında

Beykoz’daki sahte BBG evi haberi dünyanın en büyük haber portallarında en çok okunan haberler arasına girdi.

11 Eylül 2009 03:00

ABD’nin en çok izlenen haber portallarından msnbc  anasayfadan linkle duyurduğu haberi çok geniş işledi ve tüm detayları ve açıklamaları aktardı. Video görüntüleriyle birlikte yayına verilen haber izleyen 1 saat içinde en çok izlenen haberler listesinde birinci sıraya yükseldi. Videoyu yanda izleyebilirsiniz.



Ayrıca, neredeyse tüm dünyanın en çok izlediği ve güvendiği haber portalı olan BBC de “BBG tarzı programla kandırdılar” başlıklı haberini Avrupa sayfalarında başa çekti. Kısa süre anasayfada da yer alan haber, kısa sürede en çok tıklanan ilk 3 haber arasına girdi.

CNN.com’un internet sitesinde de haber büyük ilgi topladı. Avrupa sayfalarında aktarılan haber dün en çok izlenen on haber arasındaydı.

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