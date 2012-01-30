Sahte Barzani terörü





T24- Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin yeğeni Muhammed Kerim Barzani olduğunu öne süren bir kişi, sevgilisi Şeyda Coşkun’la görüntülenince korumalarıyla Bebek’te ortalığı birbirine kattı







Hürriyet'in haberine göre, kendisini Mesud Barzani’nin yeğeni Muhammed Kerim Barzani olarak tanıtan ve Mehmet Ali Erbil’in eski baldızı Şeyda Coşkun’la yaşadığı aşkla gündemde olan ‘Çakma Barzani’, önceki gün Bebek’te korumalarıyla terör estirdi.





Bir süredir aşk yaşayan ve nişanlandıkları söylenen ikili, daha önce de kahvaltı yaparken görüntülendikleri Happily Ever After’da korumalar eşliğinde yemek yedi. Kafe çevresinde kuş uçurtmayan korumalar, muhabirleri fark ettiğinde ortalık karıştı.





Muhammet Kerim Barzani’nin talimatıyla görüntü alınmasına müdahale eden korumalar, önce “Siz de kimsiniz! Defolun gidin buradan. Fotoğraf çekemezsiniz. Biz polisiz” diyerek muhabirlerin üstüne yürüdü. Korumalar, Sözcü gazetesinden Tarkan Abdullahoğlu, Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar, Takvim’den Aydın Hamza ve Kanaltürk’ten Koray Hacıosmanoğlu’na saldırarak, fotoğraf makinelerini ve kameralarını kırmaya çalıştı.





Mekân dışında yaşanan kavganın ardından muhabirlerin polisi aramasıyla Muhammet Kerim Barzani, sevgilisi Şeyda Coşkun ve korumalarıyla birlikte, üç araç eşliğinde olay yerinden hızla ayrıldı. O sırada korumalardan biri, aracını muhabirlerin üzerine sürdü ve Rumelihisarı yönüne doğru kaçtı. Gazeteciler, Arnavutköy Polis Karakolu’na gidip şahıslardan şikayetçi oldu.





Şikayet üzerine karakola getirilen korumalardan biri ifade verdi. Korumalardan birinin de eski özel harekat polislerinden Ziyeddin Er olduğu öğrenildi.