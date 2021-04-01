Sahte banka soygunu videoları çeken YouTuber kardeşler, suçlamaları kabul etti

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Çektikleri bir YouTube videosu için "sahte bir banka soygunu" düzenleyen Stokes kardeşler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Kardeşlerin şakası sonucunda bir polis memuru, tuttukları Uber şoförüne silah çekmişti.

YouTube'da 6 milyon takipçileri olan 24 yaşındaki Alan ve Alex Stokes, 2019'da kar maskesiyle bir dizi sahte banka soygunu videosu çekmişti. Videolarda Stokes kardeşler Uber şoförlerini "kaçış arabası" olarak kullanıyordu.

Videolardan biri çekilirken Uber sürücüsü ikiliyi arabasına almayı kabul etmeyip polisi aramış, olay yerine gelen memurlardan biri şoföre silah doğrultmuştu.

California'da hakim kardeşlerin suçlamayı kabul etmesinin ardından ikisine de kamu hizmeti ve bir yıl takipli serbestlik cezası verdi. Kardeşler 5 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.

Orange County Bölge Savcısı Todd Spitzer, "Şakalar sonucunda biri ciddi anlamda yaralanabilir, hatta ölebilirdi. Aktif banka soygununa normal bir polis memuru nasıl karşılık vereceğini bilmez" dedi.