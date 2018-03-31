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Sahte astsubay dolandırdı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan  Yaşar Algın (57), kendisini jandarma astsubay olarak tanıtan M

31 Mart 2018 21:50

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi\'nde yaşayan  Yaşar Algın (57), kendisini jandarma astsubay olarak tanıtan M.Y. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Kendisinden yaklaşık 1 ton zeytinyağı ve 800 lira nakit para alan M.Y.\'nin ortadan kaybolduğunu söyleyen Algın, olayla ilgili jandarmaya şikayette bulundu.
Saruhanlı\'nın Paşaköy Mahallesi\'nde yaşayan Yaşar Algın, geçen 15 Mart\'ta, hastanede tanıştığı ve kendisini astsubay olarak tanıtan M.Y. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Algın, kendisinden zeytinyağı alıp satacağını söyleyen M.Y. ile bir hafta boyunca vakit geçirdi. Algın, bu süreçte verdiği zeytinyağlarının parasını almak için aradığı M.Y.\'ye ulaşamamasının ardından dolandırıldığını anladı. Akrabalarından topladığı yağların parasını kendisinin ödeyeceğini söyleyen Algın, Manisa\'da Karaköy Polis Karakolu\'na ve Saruhanlı ilçe jandarmaya şikayette bulundu.
Yaşadıklarını anlatan Yaşar Algın, \"Benden ilk olarak 5 kilo zeytinyağı istedi. Kendini jandarma astsubay olarak tanıttı. Jandarma elbiseli fotoğraflarını gösterdi. Yağ alıp satabileceğini söyledi. İlk olarak Paşaköy\'de akrabalarımdan 197 kilo yağ verdim. Yağların parasını \'500 kiloluk yağ alınca vereceğim\' diyordu. Yaklaşık bir tonluk zeytinyağı aldı. Ayrıca 800 lira da lastik alacağım diyerek benden para aldı. Toplamda yaklaşık 20 bin lira zararım var. Telefonunu kapattı, bir daha da ulaşamadım. Bana aldığı zeytinyağlarıyla ilgili hiçbir belge de vermedi\" dedi.
SOSYAL MEDYADA JANDARMA KIYAFETLERİYLE POZ
Kendisini jandarma astsubay olarak tanıtan M.Y.\'nin geçen yıl Mart ayında da bir akaryakıt istasyonundan yine kendini astsubay olarak tanıtıp ücretsiz akaryakıt aldığı ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. M.Y.\'nin sosyal medya hesabında da dolandırdığı Yaşar Algın\'la birlikte yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekti. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.Y.\'nin, jandarma kıyafetleriyle verdiği pozların da sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.

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