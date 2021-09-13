Sahte aşı kartı operasyonu: Tutuklanan 3 hemşire, hastalara yarım doz aşı vurmuş; aşı şişelerini satmış!

İstanbul'da sahte aşı kartı düzenlediği için tutuklanan 3 hemşire için yürütülen soruşturmada, olayın detayları ortaya çıktı. Hemşirelerin sahte kartların yanı sıra dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan sattığı, ayrıca bazı hastalara ise yarım doz aşı vurulduğu öğrenildi. Hemşirelerin, kendilerine tanımlanan 4. dozu bile başkalarına sattığı belirlendi.

TIKLAYIN - İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı

TRT Haber Muhabiri Hamza Çiftçi detayları şu şekilde aktardı:

"3 hemşire ve dışarıdan 3 kişi gözaltına alınmıştı. Cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu. Sahte aşı kartı üretiyorlardı, vurulmaya aşı da başkasına satılıyordu.

Gerçekten aşı olmuş kişilere de yarım doz aşı yapıldığına yönelik de değerlendirmeler var. Dolu aşı şişeleri 150 liradan satılıyordu. Boş aşı şişelerini ise 20 liradan satıyorlardı. Bu olay Nisan- Mayıs aylarında aşıların herkese tanımlanmadığı aylarda gerçekleşmişti. Boş aşı şişelerinde nasıl sıvıların olduğu ve kimlere enjekte edildiği şüpheyi beraberinde getiriyor.

O hemşireler o kadar ileri gittiler ki kendilerine tanımlanan 4. doz aşıları olma gereği hissetmediler. Kendilerine tanımlanan aşıları sattılar. 3 tutuklu 6 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikle ilgili soruşturma devam ediyor."

Telefonları incelemeye alındı

Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi. Hemşirelerin karşılıklı görüşmelerinde, amirlerine yakalanmamak için birbirlerini ikaz ettiği ve sattıkları Koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları belirlendi.

Şüphelilerin konuşmalarda "paranın hayrı olması için" fikir alışverişinde bulundukları da ortaya çıktı. Konuşmalarda, ihtiyaç sahibi olarak gördükleri şahıslara maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları anlaşıldı.

Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak.