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Sahte altınla 150 bin liralık dolandırıcılık

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, sahte altın ile kandırdıkları 1 kişinin 150 bin lirasını dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i jandarma tarafından yakalandı

08 Şubat 2018 17:14

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, sahte altın ile kandırdıkları 1 kişinin 150 bin lirasını dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheliden 1\'i jandarma tarafından yakalandı. Diğerinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Söke\'de yaşayan S.A. ve S.Ü., kendilerini \'Ahmet\' ve \'Ali\' ismiyle tanıttıkları A.S.\'ye ellerinde gömü altını olduğunu ve satmak istediklerini söyledi. Yapılan pazarlığın ardından taraflar bir araya geldi. İki kişi, A.S.\'den 150 bin lira para aldıktan sonra içinde bir miktar gömü altını olduğunu belirtikleri poşeti teslim edip, \"Kalan kısmını daha sonra teslim edeceğiz\" diyerek, ayrıldı. Bu durumdan şüphelenen A.S., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı incelemede, iki şüphelinin getirdiği gömü altınlarının \'penes\' olarak bilinen sahte altın olduğu anlaşıldı. Polis A.S.\'nin verdiği eşkalden, şüphelilerin S.A. ve S.Ü. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerden S.A. evinde yakalanıp gözaltına alındı. S.A.\'nın evindeki aramada 189 penes altın ele geçirildi. Jandarma, Tire nüfusuna kayıtlı olan diğer şüpheli S.Ü.\'nün yakalanması için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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