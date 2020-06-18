Sahte altın yapanlara ve satanlara hapis cezası geliyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altında sahtecilik yapanlar için yeni bir çalışma başlatıldığını söyledi. Düzenleme ile sahte altın yapanlara ve satanlara ağır hapis ve para cezası getirilecek

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sahte ve düşük ayarlı altınların piyasada dolaşımı ve buna yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.



Atayık, söz konusu ürünleri yapan ve satanlar için ağır hapis ve para cezasının geleceğini söyledi.İKO olarak kamu yararını gözeterek ürettikleri ve geliştirdikleri tüm proje ve hizmetlerle bir yandan esnafı korurken, diğer yandan müşteri haklarını güvence altına alma hedefinde olduklarını aktardı.

Tüketicilerin bedelinin çok altında fiyatla internetten ya da imitasyon olarak satın aldıkları bu altınları düğünlerde hediye olarak taktığını anlatan Atayık, düğün sahiplerinin, altının sahte olduğunu bozdurmaya gittiğinde kuyumcuda anladığını dile getirdi.



Atayık, bu durumun çoğunlukla kuyumcu esnafı ile vatandaşları karşı karşıya getirdiğine işaret ederek, "Bu durum meslektaşlarımızı zan altında bırakıyor. Halbuki kuyumcu esnafının bu tür işlerle hiçbir alakası yok" dedi.

Hapis ve para cezası

En kısa zamanda bu düzenlemelerin hayata geçmesi için görüş birliğine vardıklarını bildiren Atayık, kısa bir süre sonra yapılacak yasal düzenlemelerden sonra bu ürünleri basan, satan ve alanların ağır hapis ve para cezasına maruz kalacaklarını söyledi.

Atayık, "Günümüzde para kalpazanlığını yapanlara uygulanan hapis ve para cezalarının benzerinin altın sahtekarlığı ve taklitçiliğini yaparak insanları dolandıran, esnafı müşterilerle karşı karşıya getiren kötü niyetli kişilere de uygulanacağını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.