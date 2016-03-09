İstanbul Kuyumcular Odası: Sahte altına dikkat

Altın fiyatlarının son haftalardaki artışı dolandırıcıları da harekete geçirdi. İstanbul Kuyumcular Odası eski yönetim kurulu üyesi Aziz Akbulut, altın alacakları uyararak dolandırıcıların en çok sahte bilezik ve türevleri üzerinden işlem yaptığını söyledi.

Milliyet’ten Ayşe Ekin Gündüz’ün haberine göre, Kariyer Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kuyumcular Odası eski Yönetim Kurulu üyesi Aziz Akbulut, şu anda altın fiyatlarının hem dünyadaki hareketlilikten, hem petrol fiyatlarının hareketli olmasından hem de dolar/TL’deki hareketlilikten destek bulduğunu belirtti.

“En çok bilezik ve türevlerinde”

Gram altın fiyatının 120 liraya kadar dayandığını ifade eden Akbulut “Bunu fırsat bilen dolandırıcılar sahte altın ile hem vatandaşlarımızı kandırma yoluna gidiyor hem de Türkiye genelinde kuyumculara sahte patentli ürünleri satmaya çalışıyorlar” dedi.

“Bunun önüne geçmek için altın alıp satarken, bildiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın” uyarısında bulunan Akbulut, elden kesinlikle altın alınmaması gerektiğini vurguladı.

Akbulut ayrıca dolandırıcıların en çok bilezik ve türev ürünleriyle vatandaşı ve kuyumcuları kandırmaya çalıştığını belirterek, son dönemce sosyal medyada kuyumcuların sahte altın satanları teşhir ettiğini söyledi.