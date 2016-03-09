Geçen ayın en çok kazandıranı külçe altın oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen ayın en çok kazandıran finansal yatırım aracı yüzde 6,56 ile külçe altın olurken, Dolar yüzde 2,25 kaybettirdi.

TÜİK'in Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre, Şubat'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,56 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi %3, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,98, mevduat faizi %0,61 ve Euro %0,01 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Amerikan Doları %2,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 Endeksi %2,81, DİBS %1,80 ve mevduat faizi %0,43 oranında reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %2,25 ve Euro %0,17 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Son bir yılın en çok kaybettireni borsa

Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,31 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,06 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,92 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,86 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Son 12 ayın en çok kazandıranı Dolar

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,91 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,67 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.