Sahte altın bozdurmak isteyen çocuklu çift, yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da, kuyumcuya giren çift, sahte altınları değiştirmeye çalışırken yakalandı. Dolandırıcılık, güvenlik kameraları ile görüntülenirken çocuklu çift gözaltına alındı.

Olay, 12 Ocak 2018 tarihinde saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kenan Ölmez\'e ait kuyumcuda meydana geldi. Yanlarındaki çocukla kuyumcuya giren çift, altın bileziklerini bozdurmak istediklerini söyledi. Altın bileziği eline aldığında şüphelenen kuyumcu, sahte olduğunu anladı. Kuyumcu Ölmez, durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri, bu kişileri kaçmalarına fırsat vermeden gözaltına aldı. Çiftin Emniyet\'teki sorguları sürüyor.



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