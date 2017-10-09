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Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı

09 Ekim 2017 20:09

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kuyumcuya saat 14.00 sıralarında gelen 21 yaşındaki Umahan T., elindeki altın kolyeleri bozdurmak istediğini söyledi. Şüphelinin daha önce de başka kuyumcuda sahte altın bozdurduğunun tespit edilmesi ve kuyumcuların birbirine haber vermesi üzerine kadının eşkalinden şüphelenen kuyumcu E.T., takıları kontrol etti. Gerçeğinin piyasadaki karşılığı yaklaşık 900 TL olan altınların sahte olduğunu belirleyen E.T., Umahan T.\'ye fark ettirmeden polise haber verdi.
İhbar üzerine kuyumcuya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Kadının olaydan yarım saat önce de farklı mahalledeki başka kuyumcuya sahte altın sattığı ortaya çıktı. Umahan T., polis aracına bindirilirken ağlamaya başladı ve görüntüsünü çeken gazetecilere hakaret etti. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin kuyumcuya geliş ve polis tarafından yakalanma anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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