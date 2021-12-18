Sahte içki kâbusu sürüyor; "Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

Sahte içkiden son 13 günde 46 kişi yaşamını yitirirken, Kocaeli'nde alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastane giden Salih Civan hayatını kaybetti. Taksicilik yapan 36 yaşındaki Salih Civan'ın yakını, "Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış" dedi. Civan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Taksicilik yapan Salih Civan Kocaeli İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden iddiaya göre sahte alkol aldı.



Civan sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede Civan'ın sahte alkolden zehirlendiği ortaya çıkarıldı.



Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Civan'nın cansız bedeni otopsi yapılaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

"2 şişe viskiye 250 lira vermiş"

Sahte alkolden hayatını kaybeden Salih Civan'nın dayısının oğlu Güray Şentürk, "Büyük ihtimalle evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden sahte alkol almış. 2 litrelik, 2 şişe viskiye 250 liraya vermiş. 2 şişenin birini içmiş, diğeri de evinde bulundu. Salih, aldıklarını içtikten 20 saat sonra evinden rahatsızlanmaya başlamış. Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış. Aynı zamanda sonumu almakta zorlanmış ve böbrekleri ağrımaya başlamış" dedi.

"Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın"

Adını vermek istemeyen Salih Civan'nın dayısı ise, "Salih bir yerden sahte alkolü almış. Bayisinden mi, aldı biri mi verdi, bilmiyorum. Bu sahte alkolü satan kişilerin bir an önce bulunması lazım. Çünkü ölüm vakaları çok artmaya başladı. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi (DHA)