T24 LogoT24 Logo
Çevre

Sahra tozu ile kar yağdıracaklar

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, sahra tozunun bulutların üzerine atılarak yağmur ve kar yağdırılmasını sağlayan buluşa imza attıklarını bildirdi

24 Mayıs 2013 18:03

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında, çöl toprağının bulutlarla etkileşimi ve yağış kontrolünde kullanımıyla ilgili 'Çöl Kökenli Toprak ile Yağış Yöntemi' çalışmasının patentini aldığını söyledi.

Çalışmayla bulut içerisine kimyasal ilavesi yapılmadan veya fiziksel özelliklerini değiştirecek cihazlar kullanılmadan doğal yollarla bulutların yağışa zorlandığını anlatan Saydam, "Buluş, belki de Türk bilim adamının küresel anlamda bulduğu en büyük buluş" dedi.

Buluşu 'bulutları yağışa zorlama sanatı' olarak tanımlayan Saydam, istenilen yerde uygun koşullar sağlandığında bulutların üzerine uçakla sahra tozları atılarak yağış elde edilebileceğini ifade etti.

Her yağış sonrası araba ve işyeri camlarında karşılaşılan izlerin çöl kökenli sahra tozlarından kaynaklandığını belirten Saydam, yağışlarda asıl etkenin tozların içinde bulunan bakteri ve mantarların bulut içindeki faaliyetleri sonucu oluşan oksalattan kaynaklandığına kaydetti.

Çöl tozları bulutun içine girdiğinde, reaksiyon zincirini başlattığını ve oksalatın yağışı tetiklediğini anlatan Saydam, "Biz bunu patentledik. Oksalatı gidip bulutun içine atmaktansa doğal olan sahra tozunu atmak esas çünkü doğaya en doğal şekilde müdahale etmek lazım ki doğal dengeyi bozmayın" diye konuştu.

Çalışmalarına 1994'de başladıklarını buluşun patenti için 2009'da başvurduklarını ancak tescili 22 Nisanda aldıklarını anlatan Saydam, çalışmayla Doğu Anadolu'da istenildiği kadar kar biriktirilebilineceğini ve Orta Doğu'nun suya kavuşabileceğini dile getirdi.

Bunun yapıldığı taktirde ülkenin kaderinin, ulusal ve uluslararası politikaların değişeceğini iddia eden Saydam, dünyada su savaşları çıkacağına ilişkin öngörüler olduğunu hatırlatarak, "Bu savaşların artık olmaması lazım. Çünkü istediğiniz kadar su yapmanın tekniğini elde ediyorsunuz" şeklinde konuştu. Saydam, Avrupa Patent Ofisine de başvurduklarını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

sahra tozukarbuluthacettepe üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24