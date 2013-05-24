Sahra tozu ile kar yağdıracaklar

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında, çöl toprağının bulutlarla etkileşimi ve yağış kontrolünde kullanımıyla ilgili 'Çöl Kökenli Toprak ile Yağış Yöntemi' çalışmasının patentini aldığını söyledi.

Çalışmayla bulut içerisine kimyasal ilavesi yapılmadan veya fiziksel özelliklerini değiştirecek cihazlar kullanılmadan doğal yollarla bulutların yağışa zorlandığını anlatan Saydam, "Buluş, belki de Türk bilim adamının küresel anlamda bulduğu en büyük buluş" dedi.

Buluşu 'bulutları yağışa zorlama sanatı' olarak tanımlayan Saydam, istenilen yerde uygun koşullar sağlandığında bulutların üzerine uçakla sahra tozları atılarak yağış elde edilebileceğini ifade etti.

Her yağış sonrası araba ve işyeri camlarında karşılaşılan izlerin çöl kökenli sahra tozlarından kaynaklandığını belirten Saydam, yağışlarda asıl etkenin tozların içinde bulunan bakteri ve mantarların bulut içindeki faaliyetleri sonucu oluşan oksalattan kaynaklandığına kaydetti.

Çöl tozları bulutun içine girdiğinde, reaksiyon zincirini başlattığını ve oksalatın yağışı tetiklediğini anlatan Saydam, "Biz bunu patentledik. Oksalatı gidip bulutun içine atmaktansa doğal olan sahra tozunu atmak esas çünkü doğaya en doğal şekilde müdahale etmek lazım ki doğal dengeyi bozmayın" diye konuştu.

Çalışmalarına 1994'de başladıklarını buluşun patenti için 2009'da başvurduklarını ancak tescili 22 Nisanda aldıklarını anlatan Saydam, çalışmayla Doğu Anadolu'da istenildiği kadar kar biriktirilebilineceğini ve Orta Doğu'nun suya kavuşabileceğini dile getirdi.

Bunun yapıldığı taktirde ülkenin kaderinin, ulusal ve uluslararası politikaların değişeceğini iddia eden Saydam, dünyada su savaşları çıkacağına ilişkin öngörüler olduğunu hatırlatarak, "Bu savaşların artık olmaması lazım. Çünkü istediğiniz kadar su yapmanın tekniğini elde ediyorsunuz" şeklinde konuştu. Saydam, Avrupa Patent Ofisine de başvurduklarını sözlerine ekledi.