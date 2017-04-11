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Yaşam
Deutsche Welle

Sahra kumunda mikroorganizma bulundu

Sahra Çölü'nde tozlarda sağlık açısından sakıncalı olabilecek mikroorganizmalar tespit edildi. Mikroplu tozlar çöl fırtınalarıyla Avrupa'ya taşınıyor.

11 Nisan 2017 15:01

Sahra Çölü'nde çöl fırtınalarının Orta Avrupa'ya taşıdığı kum tozlarının sanıldığından daha tehlikeli olabileceği açıklandı.

İtalyan ve Avusturyalı araştırmacılar Sahra kumunun çöktüğü yerlerde yüksek oranda çeşitli mikroorganizma, bakteri ve çöl mantarının bulunduğunu tespit etti. Jeoloji, meteoroloji ve bakteriyoloji araştırmaları ekibinin başkanı Tobias Weil, Avrupa'da tutunabilmesi durumunda mikroorganizmaların tehlikeli olabileceğini söyledi.

Şubat 2014'te şiddetli çöl fırtınası sırasında Dolomitler'de biriken birkaç santim kalınlığındaki kırmızımsı toz tabakası bilim insanlarınca incelendi. Sadece çölde rastlanan ve hücre duvarlarının kalınlığı sayesinde etkisini koruyabilen yüksek miktarda zerrecik bulunduğunu açıklayan uzmanlar bu organizmaların yerli türlerin yerini alarak insan, hayvan ve bitkiler üzerinde olumsuz etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

Tehlikenin boyutlarını saptayabilmek için çöl kumları üzerinde yapılan incelemelerin derinleştirilmesi tavsiye ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SahraAvrupaOrta AvrupaAvusturyalıTobias Weil AvrupaDolomitlerDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/HS

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