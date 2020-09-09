Sahra Çölü'nde terk edilen 80 sığınmacı kurtarıldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nijer'de Sahra Çölü'nde terk edilen 4 kamyondaki 80 sığınmacının kurtarıldığını açıkladı.

Nijer'in Dirkou kentindeki askeri araçların varlığını öğrenen insan kaçakçılarının, sığınmacıları, kente 230 kilometre mesafede çölde bırakıp kaçtığı belirtildi.

Çöl sıcağında aç ve susuz şekilde 3 gün geçiren sığınmacıların, tesadüf eseri IOM ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldığı kaydedildi.

Nijerya, Togo, Gana ve Mali'den gelen ve aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, bölgede, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede karantina merkezi olarak kullanılan alana gönderildiği bildirildi.

Covid-19 önlemleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak sığınmacılar, ardından IOM aracılığıyla ülkelerine dönebilecek.