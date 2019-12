Sahneye tülünü atarak çıktı

Bolu'da, Beyaz Et Festivali'nde konser veren İzel, derin göğüs dekolteli kıyafeti nedeniyle zor anlar yaşadı. İzel şarkılarını söylerken sık sık elbisesini düzeltti.Bolu Belediye Başkanlığı ile Bolu'da beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firmaların desteğiyle düzenlenen 3'üncü Beyaz Et Festivali dün akşam kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüşün ardından Hükümet Meydanı'nda İzel ve Ufuk Yıldırım konser verdi. Konseri, AKP'li Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AKP Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve beyaz et sektörünün temsilcileri ön sıralarda izledi. İlk olarak sahne alan Ufuk Yıldırım, unutulmayan parçalarını seslendirdi. Yaklaşık 30 dakika sahnede kalan Ufuk Yıldırım'ın ardından sahneyi İzel aldı. Meydanı dolduran yaklaşık 5 bin kişinin alkışlarıyla sahneye çıkan İzel, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle de göz doldurdu. Dansları ve şarkılarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturan İzel, elbisesi nedeniyle zor anlar yaşadı. İzel konser boyunca frikik vermemek için sık sık elbisesini düzeltti. İzel hareketli parçalarını seslendirirken elleriyle göğüslerini kapattı.İzel'in konseri sırasında Ufuk Yıldırım'da klavyenin başına geçti. İzel ile Ufuk Yıldırım'ın birlikte yaptığı düet ise meydanı dolduran hayranlarından büyük alkış aldı. İzel bir hayranının uzattığı kağıtta yazılı olan sevgilisini çok sevdiğini söylemesi isteğini de geri çevirmedi. 2 saat sahnede kalan İzel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.