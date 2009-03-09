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Sahneye ikiz kolyesiyle çıktı

İkiz bebeklere hamile olduğunu öğrenen Gülben Ergen, İzmir'de verdiği konsere boynundaki ikizler kolyesiyle çıktı.

09 Mart 2009 02:00

İkiz bebeklere hamile olduğunu öğrenen Gülben Ergen, İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdiği konsere boynundaki ikizler kolyesiyle çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konserinde, Gülben Ergen de sahne aldı. Hafta içinde eşi Mustafa Erdoğan ile birlikte ikizlere hamile olduğunu sürpriz bir şekilde öğrenen Gülben Ergen, ikinci kez anne olacak olmanın mutluluğunu yaşarken bu durum takılarına da yansıdı. İzmir'deki konserine boynunda ikizler kolyesiyle çıkan Ergen, en güzel şarkılarını İzmirli kadınlara söyledi. Elini sık sık boynuna götüren ünlü sanatçı sık sık kolyeyi yokladı.

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