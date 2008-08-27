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Sahneye içkili çıktı

Bülent Ersoy, uzun süre sonra yeniden TRT'de olmanın mutluluğunu yaşarken, 'Akşam Sefası' adlı programa içkili çıktı

27 Ağustos 2008 03:00

Sezer döneminde atanmamasına rağmen AKP'nin ısrarla arkasında durduğu, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nda da TRT'nin başına getirilen bürokrat İbrahim Şahin, 'devlet kanalında revizyon' girişimleriyle dikkat çekiyor.

Ve bu değişim işaretlerinden biri de Akşam Sefası adlı programda Bülent Ersoy'un sahne almasıydı. Sanatçı, yıllar sonra yeniden TRT ekranlarında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bülent Ersoy, programa çıkmadan önce TRT genel müdürü İbrahim Şahin ile bir akşam yemeğinde buluştuklarını söyledi.

Ersoy, programın genç erkek solistlerinden birine  'RTÜK Başkanı Zahid Bey bu saatte uyumamıştır, ben seni Star'da yakalarım' diye espri yaptı.

Sanatçının ilginç çıkışları, bazen de şarkı sözlerini unutması, sahneye içkili bir halde çıktığının göstergesiydi.

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