Sahnelerin tozunu özleyenlere

T24 - Yaz sonra ererken sahneler de yeni sezon için geri sayıma başladı. İşte İstanbul'un özel tiyatrolarından yeni sezon oyunları...





Tiyatro sezonu başladı başlayacak. İstanbul’da özel tiyatrolar yine çok çeşitli, renkli oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor, çoğu provalara hızla devam ediyor. İşte bunlardan bazıları…





Oyun Atölyesi





Oyun Atölyesi’nde bu sezonun yeni oyunu Shakespeare’den Macbeth. Haluk Bilginer’in çevirisini Kemal Aydoğan sahneye taşıyor. Macbeth rolünde İlker Aksum var. Gala 30 Eylül’de.



Oyun Atölyesi’nde önceki yıllardan devam eden iki oyun daha var. Birincisi, Şekspir Müzikali. Geçen sezonun en başarılı yapımlarından biriydi, muhteşem Haluk Bilginer’i seyretme şansı yine devam ediyor. Diğeri, yine iyi oyuncularla iyi bir komedi: İki senedir kapalı gişe oynayan Testosteron.

Krek Tiyatro





Krek Tiyatro Topluluğu 15 dakikalık sarsıcı oyunu 'Bomba’yı geçen yıl kısa süre garajistanbul’da sahnelemişti. 'Bomba' bu yıl İKSV’nin Salon’una taşınıyor. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği 'Bomba', ekim ayında her pazartesi iki ayrı seansta sahnelenecek.









Kenter Tiyatrosu





Kenterler bu sezon en çok yeni oyun çıkaran tiyatro. Birincisi, Yıldız Kenter’den tek kişilik bir oyun: 'Alyoşa'. Ressam ve gravür sanatçısı Aliye Berger’in hayatının konu edildiği oyun Emel Koç’un aynı adlı kitabından uyarlanmış.





Kent Oyuncuları’ndan ikinci yeni oyun elli yıllık bir aşk hikayesi. A.R. Gurney’in yazdığı 'Aşk Mektupları’nda sahnede Müşfik ve Kadriye Kenter olacak.





Üçüncü oyun yine Amerikalı bir yazar Neil LaBute’den. Engin Hepileri’nin yöneteceği 'Zorla Güzellik’te Defne Halman ve Okan Yalabık rol alacak.



Kenterler bu üç yeni oyunun yanında bu sezon ayrıca bir okuma tiyatrosu serisi hazırlıyor.







Altıdan Sonra Tiyatro









Altıdan Sonra Tiyatro, geçen yıl İstanbul’a hem Kumbaracı50 gibi yeni bir sahne kazandırdı hem eski oyunlarının yanında Yiğit Sertdemir’in yeni projesi 'Fail-i Müşterek’i buluşturdu seyirciyle.



Bu sezon da 'Fail-i Müşterek' ile birlikte 444, Öldün, Duydun mu?, O.B.E.B (Ortak Bölenlerin En Büyüğü) ve Kapıların Dışında oyunlarını sahnelemeye devam edecek. Yeni sezonun iddialı projesi ise Katilcilik. Yine Yiğit Sertdemir’in yazıp yöneteceği kara mizah türündeki oyunda tiyatro dünyasının üç duayen oyuncusu yer alacak. Hazırlıklar sürüyor.

Tiyatro Stüdyosu





20. yılını kutlayan Tiyatro Stüdyosu geçen yıl seyirciyle buluşan Şölen’i bu sezon da sahnelemeye devam edecek. Yeni oyunsa bir Anton Çehov klasiği: 'Vanya Dayı'. Ataol Behramoğlu’nun çevirisi, Ahmet Levendoğlu’nun yönetmenliğinde sahneye koyulacak oyunda Mehmet Ali Kaptanlar, Serhat Mustafa Kılıç, Eylem Yıldız, Sezin Akbaşoğulları, Vural Buldu ve Serda Kondeler Aktuna rol alacak. Kasım ayının son haftası perde açacak oyun, ağırlıklı olarak Akatlar Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi ve Bakırköy Büyülü Sahne’de izleyici karşısına çıkacak.







Tiyatro Pera





'Vanya Dayı', Çehov’un 150. doğum yılında İstanbullu tiyatroseverlerin karşısına iki farklı yorumla çıkacak. İkincisi Tiyatro Pera’dan. Nesrin Kazankaya kendi çevirisiyle sahneye koyuyor oyunu. İlk kez 17. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde seyirci karşısına çıkan 'Vanya Dayı' ekim ayından itibaren Tiyatro Pera’da. Oyuncular: Levent Öktem, Selçuk Yöntem, Nesrin Kazankaya, Can Kolukısa, Linda Çandır, Aysan Sümercan, İlker Yiğen, Zeynep Özden, Volkan Aktan, Ömer İvedi, Oğuz Turgutgenç.









Tiyatro Pera’nın geçen yıllarda sahneye koyduğu 'Quintet-Bir Dönüşün Beşlemesi', 'Rahat Yaşamaya Övgü' (Brecht Kabare), 'Profesör ve Hulahop', 'Şerefe Hatıralar' (İstanbul 1955) ve 'Dobrinja’da Düğün' de bu sezon yine seyirciyle buluşmaya devam edecek.

tiyatrogerçek





Hakan Gerçek bu sezon da 'Van Gogh’u oynamaya devam ediyor. Ocak ayından sonraysa yeni bir tek kişilik gösteri geliyor. tiyatrogerçek bu kez 80. yaşında Cemal Süreya’yı anacak: 'Üstü Kalsın'.

Tiyatrogerçek’in bu sezon bir başka yeni oyunuysa bir kara komedi: 'The Walworth Farce'. Edinburgh Fringe Festivali’inde ödül alan, dünyanın birçok yerinde sahnelenen oyunu Mehmet Ergen sahneye taşıyor. 'The Walworth Farce' ekim ayı sonlarında seyirciyle buluşacak.







Dot





Dot geçen sezonun sonlarında sahneye koyduğu 'Punk Rock’a bu yıl devam ediyor. Simon Stephens’in yazdığı oyunda Rıza Kocaoğlu ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. Dot bu sezon ayrıca, prömiyeri 17. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapılan 'Malafa’yı da sahnelemeye devam edecek. Hakan Günday’ın yazıp oyunlaştırdığı 'Malafa’yı Murat Daltaban yönetti.

Tiyatrokare





Tiyatrokare, Zülfü Livaneli’nin kitabından oyunlaştırılan 'Leyla’nın Evi’yle geçen yıl önce Anadolu’yu dolaştı. Nedim Saban’ın yönettiği oyun bu sezon ilk kez İstanbul’da sahnelecek. Yeni oyunsa Jean Marie Chevret’den bir sınıf eleştirisi komedisi: 'Büyük Piyango'. Yine Nedim Saban’ın çevirip yöneteceği oyunda Metin Serezli rol alacak.