Sahneden Hüsnü'nün bayramını kutladı

Deniz Seki, bayram tatilini Nazire Şenlendirici ve oğluyla birlikte Bergama'da geçiren Hüsnü Şenlendirici'nin Kaya Artemis sahnesinden bayramını kutladı. Hüsnü Şenledirici'nin bestelemiş olduğu "Adaletsiz Seçim" şarkısına özel alkış isteyen Seki " Burdan kendisine selam gönderelim" dedi.



Konser fiyatlarını düşürdüm



Deniz Seki Kaya Artemis'te konser sonrasında verdiği basın toplantısında tüm dünyada yaşanan ve sanatçıları da çok fazla etkilediğini belirten ekonomik krizin kendilerine yansımasını fiyat düşürerek ortadan kaldırdıklarını belirtti. Kaset satışlarında Unkapanı'nın korsan kasetlerden dolayı uzun zamandır krizde olduğunu belirtirken kendisinin kaset çıkarmaktan vaz geçmeyeceğini en kötü ihtimalle elektronik ortamda şarkılarını seslendireceğini söyledi.

