T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sahneden Hüsnü'nün bayramını kutladı

Deniz Seki, bayram tatilini Nazire Şenlendirici ve oğluyla birlikte geçiren Hüsnü Şenlendirici'nin bayramını sahneden kutladı.

11 Aralık 2008 02:00

Deniz Seki, bayram tatilini Nazire Şenlendirici ve oğluyla birlikte Bergama'da geçiren Hüsnü Şenlendirici'nin Kaya Artemis sahnesinden bayramını kutladı. Hüsnü Şenledirici'nin bestelemiş olduğu "Adaletsiz Seçim" şarkısına özel alkış isteyen Seki " Burdan kendisine selam gönderelim" dedi.

Konser fiyatlarını düşürdüm

Deniz Seki Kaya Artemis'te konser sonrasında verdiği basın toplantısında tüm dünyada yaşanan ve sanatçıları da çok fazla etkilediğini belirten ekonomik krizin kendilerine yansımasını fiyat düşürerek ortadan kaldırdıklarını belirtti. Kaset satışlarında Unkapanı'nın korsan kasetlerden dolayı uzun zamandır krizde olduğunu belirtirken kendisinin kaset çıkarmaktan vaz geçmeyeceğini en kötü ihtimalle elektronik ortamda şarkılarını seslendireceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24