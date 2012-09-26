Sahnede öldü kimse fark etmedi

Amerikalı müzik grubunun bateristi konser sırasında kalp krizi geçirdi. Sanatçı yere yığılana kadar grup arkadaşları durumu fark etmedi.

Amerikalı müzik grubu Generation Esmeralda’nın Brezilya konseri sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Performans sırasında kalp krizi geçiren baterist Brad Parker kurtarılamadı.

Grubun, Brezilya’nın güneydoğu kıyısında bulunan Uba kentinde verdiği konser sırasında fenalaşan 59 yaşındaki Parker davulların üzerine orada da yere düştü.

Grup arkadaşlarının durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırılan müzisyenin kurtarılamadığı belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre grubun prodüktörü Sergio Lopez Parker’ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Doktorlar onu kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar ama maalesef bir yol bulamadılar.”

Parker’ın cenazesinin Kaliforniya’ya gönderildiği belirtildi.