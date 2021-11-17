Sahnede hayranının üzerine tuvaletini yapan Sophia Urista özür diledi: Sınırları fazla zorladım

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Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, konser sırasında bir hayranının üzerine tuvaletini yaptığı için özür diledi.

Welcome to Rockville festivalinde bir hayranını sahneye çağırıp uzanmasını isteyen Urista, seyircinin üzerine şarkı devam ederken idrarını yapmıştı.

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan bir açıklama yayımlayan Urista, "Müzikte ve sahnede sınırları her zaman zorladım. O gece sınırları fazla zorladım" yazdı.

Urista, yaptıklarından rahatsız olan herkesten özür dilemek istediğini ve amacının onları üzmek olmadığını belirtti.

Brass Against grubu da konserde yaşananlarla ilgili olarak geçen hafta özür dilemiş, grubun diğer üyelerinin böyle bir şey yaşanmasını beklemediğini ifade etmişti.