Sahnede fenalaşan Pekkan: İnsan bazen tekliyor

Maltepe Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında dün akşam konser verirken rahatsızlanan sanatçı Ajda Pekkan, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Ünlü sanatçı, rahatsızlığının tansiyondan zannettiğini ama korkulacak bir durum olmadığını ve insanların bazen teklediğini söyledi.

'Beynimde mi bir şey oluyor diye korktum'

Saat 17.00 sıralarında taburcu edilen Ajda Pekkan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktoru Prof.Dr. Muzaffer Değertekin ile birlikte bir basın açıklaması yaptı. Pekkan, "Kulak ilthiabım vardı, dört yıl önce ben onu bir şekilde halletmiştim. Ama bu kez kulak kristalleri diye bir şey öğrendim. Onu da bilmiyordum, tansiyonla ilgili zannettim. Beynimde mi bir şey oluyor acaba? dedim, koktum. Sahneye çıkmadan evvel bir dengesizliğim vardı ama ben onu sahnede gideririm diye düşündüm. Heyecandan ya da yorgunluktan mı oluyor diye düşündüm. Sahnede tekrar o dengesizliği hissedince birçok insana karşı acayip olmasın diye devam ettim. Sonra gittim sahne arkasında biraz dinlendim, bir çay içtim, su içtim biraz dinlendim. Üçüncü şarkıda baya fark edilir hale geldi, onun üzerine apar topar buraya geldim" dedi.

Taburcu oldu

Basın toplantısnda Ajda Pekkan eşlik eden doktoru Muzaffer Değertekin ise, “Dün saat 23.00 civarında Ajda Hanım baş dönmesi ve halsizlik yakınmasıyla hastanemize başvurmuştu. Bunun üzerine gerekli tekikleri yaptırdık, MR çektirdik. Vertigo, tansiyon ya da benzer bulgular olabilir diye detaylı bir şekilde baktık. Bunlarda bizi huzursuz edebilecek en ufak bir şey bulamadık. Vertigo’nun etkisiyle olabilir, bir takım basit rahatsızlıklar yaşanmıştır. Bizim tetkiklerimizde normal sonuçlar bulduğumuz için de hastanede tutmamıza gerek olmadığını gördük, evine gitmesinde bir sakınca yok" diye konuştu.

Sanatçı Ajda Pekkan rahatsızlığının tansiyondan zannettiğini söyleyerek “Biz tansiyon zannettik. Bundan sonra tansiyon hapımı yanımda taşıyacağım. Bir de çok “up tempo" bir yaşantım var, bu tempoda çalışmayı çok seviyorum. Ama gelin görün ki bazen insan tekliyor. Maltepe Üniversitesi için çok çok üzgünüm. Hakikaten tam bir performans zamanını kendilerine veremedim. O sırada farkında değildim ama inşallah Maltepe Üniversitesine önümüzdeki yıl daha büyük zaman ayıracağım. Aflarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

'Yoğun programıma devam edeceğim'

Ajda Pekkan, yoğun programına devam ettiğini kaydederek, "Bu arada hayat aynen devam ediyor edecek de. Pazartesinden itibaren stüdyodayım, salı orkestra provası, çarşamba sahnedeyim. Denizli’de ve Ankara’da konserlerim var. Albüm promosyonu için çekimim var… İnanılmaz bir trafik içindeyim bu arada evimi taşıyorum. Böyle bir paradoks işin içinden çıkamıyorum… Hiç bir şey yok bomba gibiyim, birazdan bile sahneye çıkabilirim. Kalbimle ilgili bir problem yok ama tabii ki kireçlenmelerim var" ifadelerini kullandı. Pekkan, basın açıklamasından sonra aracına binerek hastanden ayrıldı.