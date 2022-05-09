Sahnede bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen taburcu edildi

Düzcespor’un şampiyonluk kutlaması için sahne alan Gülben Ergen, sahnede fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, gece saatlerinde taburcu edildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olan Düzcespor’un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği esnada elbisesine takılarak düşüp, bayıldı.

Ambulansa alınan Ergen, tedavisinin ardından tekrar sahneye çıktı. Bu olayın sonrasında tansiyonu düşen Gülben Ergen, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Gayet sağlıklı"

Hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Gülben Ergen’in durumu ile ilgili bilgi veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Geçmiş olsun diliyorum. Önce olay yerinde küçük bir sıkıntı yaşamış tansiyonu ile alakalı. Ambulans ile buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmaya devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak” dedi.

Gülben Ergen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastanenin önüne gelen özel araç ile ünlü sanatçı İstanbul’a gitti.