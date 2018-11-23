Sahne Pulchérie'den aralık ayında 7 oyun

İstanbul Beyoğlu’nda 2013 yılından beri çeşitli tiyatro, performans ve dans etkinliklerine ev sahipliği yapan Sahne Pulchérie, aralık ayında 8 yeni tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor.

Sahne Pulchérie'de oyunları arasında Batı (Kirpi Tiyatro), Tehlikeli Oyunlar (Seyyar Sahne) Zabel (BGST – Tiyatro), Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit (Tiyatro Hemhâl), Jacques ile Efendisi (REST Tiyatro), Kürklü Venüs (Yolcu Tiyatro) ve Hoşdeng (Ezgi Çelik ve Ani Haddeler Pekman) yer alıyor.

Türkiye Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleşen ücretsiz film gösterimleri kapsamında ise bu ay "Cahiers du Cinéma" dergisinin eleştirmenleri arasında bulunan Olivier Assayas’ın yönettiği Eldorado / Preljocaj belgesel filmi yer alıyor.

Filmde, 21. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’ye gelen "La Fresque" gösterisinin koreografı Angelin Preljocaj’ın ve dansçılarının, 21. yüzyıl müziğinin ikonu Karlheinz Stockhausen’in yapıtı "Sonntags Abschied"i sahneye aktarma çabası konu alınıyor.

Sahne Pulchérie’nin aralık ayı programı şöyle:

1 Aralık Cumartesi: Eldorado / Preljocaj – Film Gösterimi (Ücretsiz Etkinlik)

8 Aralık Cumartesi: Jacques ile Efendisi – REST Tiyatro

14 Aralık Cuma: Tehlikeli Oyunlar – Seyyar Sahne

15 Aralık Cumartesi: Zabel – BGST Tiyatro

21 Aralık Cuma: Batı – Kirpi Tiyatro

22 Aralık Cumartesi: Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit – Tiyatro Hemhâl

28 Aralık Cuma: Kürklü Venüs – Yolcu Tiyatro

29 Aralık Cumartesi: Hoşdeng – Ezgi Çelik ve Ani Haddeler Pekman