Sahne Pulchérie'de ekim ayında neler var?

Beyoğlu’nda 2013 yılından beri çeşitli tiyatro, performans ve dans etkinliklerine ev sahipliği yapan Sahne Pulchérie, ekimde perdelerini yeniden açıyor.

Batı (Kirpi Tiyatro) ve Tehlikeli Oyunlar (Seyyar Sahne) gibi geçen sezon da izleme fırsatı bulunan oyunların yanı sıra, Seyyar Sahne'nin Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit'i de ekim ayında izlemek mümkün olacak. Ayrıca Sahne Pulchérie, 20. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında Meta Zero (Rusya) ve Phnom Penh Shadow Theatre (Kamboçya) topluluklarını ağırlayacak.

İşte Ekim ayı programı:

6 Ekim Cuma ve 21 Ekim Cumartesi: Batı – Kirpi Tiyatro

7 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Cuma: Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit – Seyyar Sahne

13 Ekim Cuma: Tehlikeli Oyunlar – Seyyar Sahne

20 Ekim Cuma: Kukla Festivali – Meta Zero (Rusya)

28 Ekim Cumartesi: Kukla Festivali – Phnom Penh Shadow Theatre (Kamboçya)

Sahne Pulchérie hakkında:

2013 yılında Arzu Bigat Baril’in sanat yönetmenliğinde açılan Sahne Pulchérie, Beyoğlu'nun keyifli bir sokağında, tiyatroyla beraber çağdaş dans, performans, kukla oyunu gibi farklı sahne sanatlarına yıllardır ev sahipliği yapıyor. Sezon gösterilerinden bir seçki sunma hedefiyle yola çıkan Sahne Pulchérie'nin bugüne dek ağırladığı topluluklar arasında, Semaver Kumpanya, Tiyatro Adam, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Hayal Perdesi, Seyyar Sahne, Kirpi Tiyatro ve Yolcu Tiyatro gibi birçok isim yer alıyor. Seyircilere Cuma ve Cumartesi akşamları kapılarını açan Sahne Pulchérie'deki tüm oyunlar Fransızca veya İngilizce üst yazıyla sahneleniyor.