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Sahne kıyafeti tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: “Bu edeple ilgili”

16 Şubat 2022 11:50

İzzet Yıldızhan'ın Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi isimleri hedef almasının ardından sahne kıyafetleri tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" dedi.

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