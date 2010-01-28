Sahne 'bağımsızların'...

T24- !f İstanbul 9. Bağımsız Filmler festivali yakında başlıyor...Biletler yarından itibaren satışta... İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen festival İstanbul’da 11 – 21 Şubat Ankara’da ise 25 ve 28 Şubat’ta gerçekleşecek.





Biletler yine www.mybilet.com’dan satışa sunulacak. İstanbul için 29 – 31 Ocak, Ankara için 12 – 14 Şubat indirimli ön satış tarihleri ile belirlendi. İstanbul’da 1 Şubat, Ankara’da ise 15 Şubat’ta gişelerden bilet satışı başlayacak. Hafta içi gündüz seansları gnctrkcll’lilere özel “bir bilet alana bir bilet bedava” olacak. Gündüz seansları 5 TL olacağından gnctrkcll’liler 2,5 TL’ye filmleri izleyebilecekler.



!f istanbul tanınmış Amerikalı sinema sitesi The Auteurs işbirliği ile bu sene dünyada bir ilke imza atıyor. Festivalin en çok konuşulan beş filmi ilk defa Istanbul ile eş zamanlı Anadolu’da 15, komşu coğrafyalarda ise dört farklı noktada izlenir olacak. “!f²: İstanbul’dan Canlı” adlı bu yeni proje ile sinema salonları olmayan, veya salon olsa bile Festival filmine ulaşamayan bu noktalar kimi şehirde sanat merkezi salonu, kimisinde ise kadın derneğinde gerçekleşiyor.



Festivalin merakla beklenen filmleri arasında şimdiden Oscar yolu görünen “Yaman Tilki/Fantastic Mr Fox”, “Precious”, “Hizmetçi/The Maid”, “An Education/Aşk Dersi”, “Çılgın Kalp/Crazy Heart”, tek gala olarak festival izleyicisine sunulacak olan Peter Jackson’ın son filmi “Cennetimden Bakarken/The Lovely Bones” ve “Un Prophet / Yeraltı Peygamberi” var. Festivalin çok konuşulacak uluslararası jürisi ise Gael Garcia Bernal’i uluslararası üne kavuşturan Oskar ödüllü “Günah” filminin prodüktörü Daniel Birman Ripstein, Sundance Film Festivali yöneticilerinden Caroline Libresco, NISIMASA’nın kurucusu Matthieu Darras, “Buzdan Hayaller / Nói the Albino” filmiyle tanınan ünlü İzlanda’lı yönetmen Dagur Kári ve ülkemizin en önemli senarist/yönetmenlerinden Ümit Ünal’dan oluşuyor.



Kari, ayrıca çok konuşulan son filmi The Good Heart / İyi Yürek’in Galası’nda hazır bulunacak.



Ayrıntılı bilgi için web adresi: www.ifistanbul.com