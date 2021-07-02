Sektöründe 40 yıla varan bir geçmişi bulunan Şahmar Marketler Grubu, kapanma kararı aldı.

Şahmar Grup Marketler Zinciri, geçen pazartesi günü kapılarını açmadı. Alacaklı firma yetkilileri, şirketin Esenler’deki merkez binasına gitti. Ancak, binada şirketin herhangi bir çalışanına ulaşılamadığı gibi eşyaların da boşaltıldığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Ticaret Borsası’nda meslek komitesi yönetiminde de olan Hikmet Şahin geçen aylarda, kardeşleri ile yollarını ayırdı. Şahin, kardeşlerine ait haklarını ödedikten sonra Şahmar Gıda şirketinin tek sahibi konumuna geldi.

Tedarikçi firmalardan birinin yetkilisi “15-20 gün önce yüklü miktarda mal talep ettiler. Talepleri, ihtiyaçlarının üstündeydi, şüpheli gördük ve mal vermedik” dedi. Başka bir şirket yetkilisi ise şirkete mal verdiklerini belirterek “Karşılığında 100 bin liraya yakın iki yaprak çek aldık. Çeklerden birinin ödeme günü 10 Temmuz. Her iki çekin de karşılıksız çıkması muhtemel. Çok zor durumda kalacağız” diye konuştu.

"Özel banka kredisini istedi"

Şahmar Marketler Zinciri’nin patronu Hikmet Şahin ise “35 yıllık esnafım. Bugüne kadar ödenmemiş tek bir çekim yoktu. Gününde maaşı ödenmeyen tek bir personelim olmadı. Yine kredilerimi de düzenli ödedim. Ancak, özel bir bankanın, kredisini, vadesinden önce kapatılmasını istemesi her şeyi alt üst etti. Ki bu bankaya da olan kredi de düzenli ödeniyordu. Banka, kredisini istediği gibi icra takibi başlattı. Durum böyle olunca resmen çöktük. Azeri bir iş insanı ile de ortak iş yapacaktık. Onun 5 milyon dolarlık bir kaynak sağlama durumu vardı. Bankanın bu hareketi sonrası o iş de ortada kaldı” diye konuştu.

Hisseler satıldı

GRUBA ait marketlerin kapatılmasından bir hafta önce ise önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. 5 milyon TL sermayeli Şahmar Gıda’nın tüm hisseleri el değiştirdi. Kayıtlara göre Hikmet Şahin, sahip olduğu yüzde 100 hissesi Azeri asıllı Azad Huseynov isimli bir kişiye devretti.