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Sağlık

Sahlep bronşitin ilacı

Mide dostu sahlep olarak tanımlanırken, tarçınla tüketiminin ise üst solunum yolları ve bronşite iyi geldiği bildirildi.

30 Ekim 2008 02:00

Mide dostu sahlep olarak tanımlanırken, tarçınla tüketiminin ise üst solunum yolları ve bronşite iyi geldiği bildirildi.

Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menşure Özgüven Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, sahlebin halk arasında yapışkan olarak bilinen müsilaj özelliğinin, sağlık açısından çok faydası olduğunu belirti. Prof. Özgüven, "Sahlep dokunun üzerine katman oluşturarak koruyor, rahatlık veriyor. Mide rahatsızlıklarında etkili ve hazmı kolaylaştırıyor. Tarçınla tüketiminde ise üst solunum yollarında etkili olup, öksürük ve bronşiti tedavi ediyor" dedi.

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