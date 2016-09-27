Yaşam
Şahkulu Cemevi’nin kapısına ‘Cihat kazanacak’ yazdılar
Şahkulu Cemevi Başkanı, cemevinin açılışında da yumurtalı saldırıya uğradıklarını söyledi
İstanbul’un Pendik ilçesinin Esenler semtindeki Şahkulu Cemevi’nin kapısındaki “Evrensel Düşüncenin Kapısı” üzeri karalanarak “Cihat kazanacak” yazıldı.
Şahkulu Cemevi Başkanı Erkan Parlak, yaklaşık 1 yıl önce, cemevinin açılışında da yumurtalı saldırıya uğradıklarını, bu olayın da benzer şekilde gözdağı verme amaçlı olduğunu söyledi.
Parlak, bu tür saldırılara karşı evrensel değerleri savunacaklarını söyledi.
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