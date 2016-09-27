Şahkulu Cemevi’nin kapısına ‘Cihat kazanacak’ yazdılar

İstanbul’un Pendik ilçesinin Esenler semtindeki Şahkulu Cemevi’nin kapısındaki “Evrensel Düşüncenin Kapısı” üzeri karalanarak “Cihat kazanacak” yazıldı.

Şahkulu Cemevi Başkanı Erkan Parlak, yaklaşık 1 yıl önce, cemevinin açılışında da yumurtalı saldırıya uğradıklarını, bu olayın da benzer şekilde gözdağı verme amaçlı olduğunu söyledi.

Parlak, bu tür saldırılara karşı evrensel değerleri savunacaklarını söyledi.