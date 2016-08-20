Sahipsiz telefon THY uçağını havadan indirdi

Türk Hava Yolları’nın bu sabah İstanbul’dan Londra’ya giden uçağında kalkışından sonra sahipsiz bir telefon bulunması üzerine TK-1979 sefer sayılı uçak Bulgaristan üzerinden Atatürk Havalimanı‘na geri dönmek zorunda kaldı.

DHA'da yer alan habere göre, THY’nin İstanbul-Londra seferini yapan uçağı bu sabah kalkış saati 07.45 olmasına rağmen 43 dakikalık bir gecikmeyle saat 08.28’de havalandı. İçinde 383 yolcu olan uçağın kalkışından 40 dakika sonra kabin memurları tarafından sahipsiz bir telefonbulundu.

Olayın Kaptan Pilota bildirilmesi üzerine Bulgaristan Hava sahasında olan THY uçağı pilotu Türk Uçuş Kulesi ile temasa geçti ve bulunan sahipsiz telefon nedeniyle geri dönmek zorunda olduğunu bildirdi. Bunun üzerine THY’nin TK-1979 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı Bulgaristan’ın Tırnova kenti hava sahası üzerinden geri döndü.