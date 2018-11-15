Sahipsiz hayvanlar için rehabilitasyon merkezi açılıyor

İSTANBUL, (DHA) -HAYVAN dostu çalışmalarıyla öne çıkan Kadıköy Belediyesi, “Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi” binasının temelini, 17 Kasım Cumartesi günü hayvanseverlerle birlikte atacak.

Hayvanseverlerin katılımıyla temeli atılacak olan Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi\'nde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu sağlanacak. Merkezde, muayene, acil müdahale, tanı ve tedavi, operasyon, kısırlaştırma, aşılama, aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak amacıyla işaretleme, kimliklendirme, sahiplendirme ya da alındıkları ortama geri bırakılma gibi hizmetler yürütülecek.

\"EĞİTİMLER DÜZENLENECEK\"

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi aynı zamanda bir eğitim merkezi olma özelliği de taşıyor. Merkezde kanun kapsamında sahipsiz hayvanlar hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra hayvanların yaşam hakları, sokak hayvanları için neler yapılabileceği, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı gibi konularda eğitimler düzenlenerek, bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak.

\"TEMEL ATMA TÖRENİMİZE HERKESİ BEKLİYORUZ\"

Projeye ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Doğada, insandan başka canlıların da olduğunu bildiğimiz bir duyarlılıkla yaşadığımızda, hayatımız hem kendimiz için anlamlı hale gelecektir, hem de sokakta yaşayan hayvanlar için yaşam çok daha güvenli olacaktır. Kadıköy bu konuda duyarlılıkları yüksek olan bir ilçe. Hayvan hakları konusunda mücadele veren birçok sivil toplum kuruluşu ve gönüllü ile bir araya gelerek sokak hayvanlarının yaşam hakkı, sahiplendirilmesi için somut adımlar atıyoruz. Bu adımlarımızdan biri de Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi oldu. Temel atma törenimize herkesi bekliyoruz.” dedi.

SAHİPSİZ HAYVANLARA ÖZGÜRLÜK ALANI

Merdivenköy Mahallesi, Merdivenköy Caddesi’nde bin 970 metrekarelik alanda, 3 kat olarak projelendirilen yapıda depo alanlarının yanı sıra muayene, operasyon ve acil müdahale odaları ile eğitim odaları yer alacak. Projenin bin metrekarelik alanı hayvanların dolaşabileceği yeşil alan olarak tasarlandı. Merkez acil, ilk yardım gibi hızlı ve anlık müdahaleleri yapılan hayvanların barınağa sevki konusunda da ara istasyon olma özelliğine sahip. Merkezin açılışına 17 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’te tüm hayvanseverler davetli.