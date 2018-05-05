T24 LogoT24 Logo
Gündem

SAHİPSİZ DRONE YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL (DHA) İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçağın pilotu, hava sahası üzerinde bir drone görünce durumu kuleye bildirdi

05 Mayıs 2018 01:59

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL (DHA)
İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapmak için alçalan uçağın pilotu, hava sahası üzerinde bir drone görünce durumu kuleye bildirdi. Yasaklı bölgede uçurulan drone\'u bulmak için yetkililer araştırma başlattı.
Ataköy-Florya istikametini kullanarak akşam saatlerinde piste iniş için alçalan uçağın pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone gördüğü kuleye aktardı. Pilotun verdiği rapor üzerine kule iniş için hazırlanan diğer uçaklara da konu hakkında bilgi vererek drone\'un görüldüğü konum bilgisini aktardı. Pilot ve kule görevlisi arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.
-KULE:Bir durumdan kasıt nedir efendim ?
-PİLOT:Drone Drone 
-KULE:Drone alındı. 
Bu arada Uçakların iniş ve kalkış güzergahı üzerinde uçurulan drone\'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin tarafından yapılan incelemelerde ise drone bulunamadı.

Görüntü Dökümü:
------------
Kule ile pilotun konuşmaları(ses kaydı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberHüseyin ASLIYÜCEİSTANBUL DHA İstanbul Atatürk HavalimanıYasaklıAtaköyFloryaPilotunPilotKULEBirPİLOTDrone Drone  KULEDroneUçaklarınEkiplerinGörüntü Dökümü Kule
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24