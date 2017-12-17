T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahipsiz bavul Kazakistanlı ailenin çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan etrafı bandajlanmış valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi

17 Aralık 2017 09:22

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan etrafı bandajlanmış valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinden önce gelen valizin Kazakistanlı sahibi, durumu açıklayınca gerçek ortaya çıktı.
İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline 50 metre uzaklıkta etrafı bandajlanmış vaziyette bavulu gören çevredekiler, şüphelenerek durumu polis ekiplerine haber verdi.  Bölgeye gelen ekipler, valizin çevresinde güvenlik önlemi alarak burada bulunanları uzaklaştırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekiplerine haber verildi. Bavulun çevredekiler tarafından fark edilmesinden  1.5 saat sonra olay yerine gelen gelen 2 kişi bavulun kendilerine ait olduğunu söyledi. Emniyet ekipleri, yabancı 2kişinin pasaportlarını kontrol etti. Bavulun sahibi Kazakistanlı Elvira Asterova’nın eşi İsmail Bahrevic, ailesi ile 6 bavulla Kazakistan’dan hava yoluyla Atatürk havalimanına geldiklerin anlatırken, \"Havalimanından otobüse binerek İnegöl Şehirlerarası Otobüs terminaline geldik. 6 bavulumuzu oğlumun aracına koyduğumuzu düşündük, fakat bir bavulumuzu burada unutmuşuz. Eve gidince eşim Elvira Asterova, bavulun birinin eksik olduğunu söyleyince buraya geldik. Geldiğimiz de polisleri görünce çok şaşırdık, sizlerden özür diliyoruz” dedi.
Emniyet ekiplerinden bavulu teslim alan Şah İsmail Bahrevic, evine gitti.

FOTOGRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖLBursa DHA BURSAnınBombaKazakistanlıOtobüs TerminalineBölgeyeBursa Emniyet MüdürlüğüBavulunEmniyetKazakistanlı Elvira AsterovanınBahrevicKazakistandanAtatürkOtobüsEveElvira AsterovaGeldiğimiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24