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Yaşam

Köpek yavrusu diye sahiplendiler, ayı çıktı!

Çinli aile, ayıyı kurt köpeği zannederek sahiplenmişti

09 Mayıs 2016 22:51

Çin’de bir çiftçinin kurt köpeği zannederek sahiplendiği yavrunun, soyu tükenme tehlikesi altında olan Asya siyah ayısı olduğu ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Çin’in Yunnan eyaletinde yaşayan çiftçi, yolda dolaşırken yavru bir hayvanla karşılaştı. Yavru bir kurt köpeği olduğunu düşündüğü hayvanı sahiplenen çiftçi, bir süre sonra bir gariplik fark etti.

​Yavru hayvanın kuyruğu olmadığını ve bir köpeğe göre fazla hızlı büyüdüğünü fark eden çiftçi, sahiplendiği hayvanın soyu tükenmekte olan Asya siyah ayısı olduğunu anladı. Yavru ayı, uygun şekilde beslenebilmesi için yerel hayvan barınağına götürüldü.

 

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