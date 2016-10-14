Sahiplendiği yavru köpek, kurt çıktı!

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan bir kişi, ‘ücretsiz köpek’ yazısını görüp aldığı bir yavrunun kurt olduğunu fark etti.

Ajanimo’nun haberine göre, Neon adını verdiği köpeğin sürekli evden kaçıp komşu köpeklerle oynamak istediğini ve kendisiyle anlaşamadığını fark eden sahibi barınağa götürdü. Barınak görevlisi Neon’un aslında bir kurt olduğunu söyledi.

Neon’un sahibi onu kurt arkadaşlarının olduğu bir barınağa bıraktı.

Köpek zannettiler, ayı çıktı

Çin’de bir çiftçinin kurt köpeği zannederek sahiplendiği yavrunun, soyu tükenme tehlikesi altında olan Asya siyah ayısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Çin’in Yunnan eyaletinde yaşayan çiftçi, yolda dolaşırken yavru bir hayvanla karşılaştı. Yavru bir kurt köpeği olduğunu düşündüğü hayvanı sahiplenen çiftçi, bir süre sonra bir gariplik fark etti.

​Yavru hayvanın kuyruğu olmadığını ve bir köpeğe göre fazla hızlı büyüdüğünü fark eden çiftçi, sahiplendiği hayvanın soyu tükenmekte olan Asya siyah ayısı olduğunu anladı. Yavru ayı, uygun şekilde beslenebilmesi için yerel hayvan barınağına götürüldü.