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Yaşam

Sahip değiştiren kedinin kiminle yaşayacağına mahkeme karar verdi

İlk sahibiyle 2 yıl geçiren Fiocco’ya sahibinin komşusu Tekila ismini verdi

24 Mayıs 2017 12:48

İtalya’da bir mahkeme, sahibinden kaçarak gizlice komşusunun evinde vakit geçiren kedinin kimin evinde kalacağına karar verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İtalya’nın Genoa şehrinde sahibiyle yaşayan siyah beyaz renkli 4 yaşındaki Fiocco isimli kedi, geceleri komşusunun evinde vakit geçirip, kendi evine nadiren gelmeye başladı.

İlk sahibiyle 2 yıl geçiren Fiocco’ya sahibinin komşusu Tekila ismini verdi ve taşınırken onu da yeni taşındığı evine götürdü. Bunun üzerine kedinin önceki sahibi güvenlik kurumlarına komşusunu hırsızlık suçu işlediği gerekçesiyle şikayet etti.
Dört yaşında kedi, evinden kaçıp gecelerini sahibinin komşusunda geçiriyordu.

Savcı Emilio Gatti, kedinin ilk sahibine verilmesine karar verdi fakat ikinci sahibinin itirazı üzerine soruşturma yeniden açıldı. Mahkemeye veteriner kayıtlarını, kediye takdırdığı mikroçipi ve çeşitli fotoğrafları delil olarak sunan kişi, kediye ilk sahibinden daha iyi baktığını ortaya koydu.
Savcılık ofisi davayı düşürdü ve Fiocco/Tekila’nın ikinci sahibiyle olmasına karar verdi.

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