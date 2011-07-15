-ŞAHİN: TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ İSTENMİYOR ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili, Türkiye'nin büyümesine engel olmak istemekte direnenlerin artık iyice fark edilmesi gerektiğini belirterek, ''Niyetini bozmuşlara iyi niyetle yaklaşmanın yanlış olduğunu görmemiz gerekiyor'' dedi. Şahin, şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılmak için gittiği Diyarbakır'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Acılarının büyük olduğunu belirten Şahin, ''Ama bugün bunları uzun uzadıya ifade etmenin bir fayda sağlamadığını biliyorum. Bugün herşeyden önce sağduyu günü, basiretli olma günü. Ama sadece bugün değil, her gün böyle olmak gerekiyor'' dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şahin, saldırıyı üstlenen olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine bu konuda henüz kendisine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi. ''Bu çok önemli değil. Üstlenilsin, üstlenilmesin. Üstlenilmesi neyi değiştirecek üstlenilmemesi neyi değiştirecek? Önemli olan olaydır, önemli olan niyettir, eylemdir'' diyen Şahin, devlet olarak gerçeğin farkında olduklarını, bunun üstünde bir mücadele yöntemiyle çalışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi. Şahin, dün saldırının ardından Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantıda basın mensuplarıyla paylaşabileceği bir karar çıkıp çıkmadığı yönündeki bir soru üzerine, bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştığını dile getirdi. Bölgede operasyonların devam edip etmediğine ilişkin bir soruyu ise Şahin, ''Gayet tabii. Şehit sayısında artışımız yok. Operasyon tabii ki devam ediyor. Yani Türkiye'de şehitlerimizin varlığı ayrı bir konu. Şehitlerimizin cenazesinin kaldırılması ayrı bir konu. Hayat durmuyor, mücadele de bitmiyor. Maalesef bağırlarına taş basarak, acılarını, üzüntülerini yüreklerine akıtarak güvenlik güçlerimizin, askerimizin nöbet başında olanlar, görev başında olanlar çalışmalarını devam ettiriyor, ettirecekler. Bunun aksini düşünmek mümkün değil'' şeklinde yanıtladı. Bir yandan şehit cenazelerini kaldırırken diğer yandan da çalışmaların her türlü devam edeceğini anlatan Şahin, ''Bir tarafta bu ülkenin şantiyeleri çalışacak. Bir tarafta bu ülkenin güvenlik yönünden sıkıntılı hale getirilmeye çalışılan noktalarında da mücadele devam edecek ve etmektedir şu anda'' ifadesini kullandı. Şahin, saldırı sırasında yangının nasıl çıktığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine yangının sebeplerinin bilinmesinin yangında hayatını kaybeden askerleri geri getiremeyeceğini söyledi. Yangının birkaç nedenle çıkmış olabileceğini belirten Şahin, ''Yangın, ya ateşle çıkar, ya bombayla çıkar, ya roketle çıkar, ya benzinle çıkar. Netice itibariyle yanmıştır, yakılmıştır. Sebebini araştırmak, sebebini söylemek bir şey ifade etmiyor'' dedi. Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi. Herkesin aklını başına alması gerektiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti: ''Bu ülke özgürlüklerin alabildiğince var olduğu ve doya doya yaşandığı bir ülke. O kadar ki özgürlükleri sonuna kadar yaşayıp 'bu ülkede hala özgürlük yok' diyecek kadar özgürlüklerin yaşandığı bir ülke. Galiba bir eksiklik var. Var olan özgürlüklerin varlığını itiraf edecek kadar beyni, aklı özgürlükten yoksun olan birtakım insanlar var. Bu gerçeklerle karşı karşıyayız'' dedi. Saldırının BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleriyle Meclis'te yemin etme konusunda görüşmeler yapıldığı sırada gerçekleşmesinin hatırlatılması üzerine ise Şahin, bu tip olaylar yaşanırken ülkede başka gelişmelerin de olabileceğini sözlerine ekledi.