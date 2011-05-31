-ŞAHİN: TSK ZATEN HEP SAYGILI OLMUŞTUR KARABÜK (A.A) - 31.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Türk Silahlı Kuvvetleri zaten demokrasiye, yargıya, hukukun üstünlüğüne, hukuk devlet anlayışına hep saygılı olmuştur" dedi. TBMM Başkanı Şahin, Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunmasının ardından Çağ Çelik Haddehanesinde incelemelerde bulundu. İşçiler ile yemek yiyen Şahin, Erhaller Haddehanesini de gezdi. Daha sonra esnaf ziyaretlerine devam eden Şahin, bir gazetecinin ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın tutuklanmasıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine, yargının kararını eleştirmenin kolayca yapılacak bir iş olmaması gerektiğini, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin olduğunu söyledi. Yasama, yürütme ve yargının ayrı güçler olduğunu hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: ''Bu yargısal bir faaliyettir. Yargı organı delillere göre böyle takdir ortaya koymuş. Doğrusu benim şu aşamada bu yargı kararını değerlendirmeye çalışmam 'yargıya müdahale gibi algılanabilir' diye endişe ediyorum. Kuvvet komutanlığı rütbesine ulaşmış ve silahlı kuvvetlerde uzun yıllar hizmet etmiş insanların birtakım iddialara maruz kalması tabi ki bizi üzmektedir. Ancak, Türkiye aynı zamanda bir hukuk devletidir. Yargı süreçlerini takip edeceğiz. Yapacağımız şey budur. Şu anda geçmişte komutanlık yapmış tutuklu olan askerler var, muvazzaf askerlerden tutuklu olanlar var. Kişisel olarak bu tutuklamalar nedeniyle üzüntü duyuyorum. Ama yargıya da saygı duyuyorum.'' Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamındaki tutuklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ''Sakin olun herhangi bir olay yapmayın'' sözlerini hatırlatması üzerine Şahin, ''Türk Silahlı Kuvvetleri zaten demokrasiye, yargıya, hukukun üstünlüğüne, hukuk devlet anlayışına hep saygılı olmuştur. Benim, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olarak saygıdeğer komutanlarımızla birlikte çalıştığım süre içerisinde aldığım izlenim budur. Onlar bu hukuk süreçlerini benim söylediğim çerçeve de değerlendirecektir'' diye cevapladı. -KENAN EVREN'İN İFADEYE ÇAĞRILMASI- Şahin, ''Kenan Evren'in ifadeye çağrılmasıyla 12 Eylül 1980 darbecilerinin yargılanma süreci mi başladı?'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Anayasa değişikliğinden sonra böyle bir sürecin başladığı anlaşılmaktadır. Bir zaman aşımı iddiası var. Bu konuyla ilgili iki farklı görüş var, 'zaman aşımına girmez, zaman aşımına girmiştir' diye. Bunu da tabi savcılıklar, yargı organları değerlendirecektir. Ama artık Türkiye tam bir hukuk devleti olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ben bütün bu gelişmeleri tam bir hukuk devleti olma yolunda geçiş süreçleri olarak değerlendiriyorum.''